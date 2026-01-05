Venezuela-La France n'approuve pas la "méthode" de Trump, a dit Macron

La France défend le droit international et n'approuve pas la méthode utilisée par Donald Trump pour renverser le président vénézuélien Nicolas Maduro, a déclaré le président Emmanuel Macron en conseil des ministres, selon des propos rapportés par la porte-parole du gouvernement.

Le président français a créé une polémique en ne condamnant pas dans sa réaction initiale sur la plateforme X ce week-end l'opération militaire américaine, préférant saluer la chute de la "dictature Maduro" et estimant que le peuple vénézuélien ne peut que s'en "réjouir".

Interrogée à plusieurs reprises sur le sujet pendant le compte rendu du conseil des ministres, Maud Bregeon a insisté sur le fait que Paris défend aussi bien la "liberté des peuples" que le respect du droit international.

"La méthode utilisée (par les États-Unis) n'est ni soutenue, ni approuvée", a déclaré la porte-parole du gouvernement, citant Emmanuel Macron.

