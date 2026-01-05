 Aller au contenu principal
Venezuela: des milliers de partisans de Maduro manifestent à Caracas pour sa libération
information fournie par AFP 05/01/2026 à 21:51

Des partisans du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro manifestent à Caracas pour sa libération, le 5 janvier 2026 ( AFP / Juan BARRETO )

Des milliers de partisans du président vénézuélien déchu Nicolas Maduro manifestent à Caracas pour sa libération, ont constaté lundi des journalistes de l'AFP.

Organisée à l'appel du pouvoir, la manifestation se déroule en parallèle à l'investiture de la présidente par intérim Delcy Rodriguez et alors que M. Maduro, emmené de force samedi par les Américains, a plaidé non-coupable devant la justice des Etats-Unis.

Les manifestants ont scandé le slogan "Maduro, tiens bon, le Venezuela se soulève!", qui rime en espagnol (Aguante/Levante).

"Trump–Marco Rubio, maudits assassins et kidnappeurs. Où se trouve réellement la vraie justice aux Etats-Unis?", pouvait-on lire sur une pancarte.

Des manifestants brandissaient notamment des jouets à l'effigie de Maduro et de Cilia Flores, la Première dame également emmenée de force aux Etats-Unis lors de l'opération samedi.

Sur la scène, l'un des organisateurs annonce ce que Maduro a déclaré au tribunal à New York: "Je ne suis pas coupable, je suis un homme honnête, je reste le Président du Venezuela."

Nicolas Maduro Guerra, +Nicolasito+, le fils de Nicolas Maduro, s'est joint aux manifestants après l'investiture de Mme Rodriguez. Il a dit avoir eu une "communication indirecte avec le président" sans pourvoir "rien dire de plus".

"Là-bas (aux Etats-Unis), nous avons une bonne équipe qui nous soutient et nous aide à défendre la dignité", a-t-il précisé, sous les applaudissements.

"Nous marchons parce que nous voulons montrer au monde que notre président Nicolas Maduro et notre première combattante Cilia Flores ne sont pas seuls. Un peuple prêt à donner sa vie pour eux", assurait Antony Quintana, 39 ans, employé municipal.

Venezuela
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

