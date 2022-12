Velib' électriques inutilisables : les usagers bénéficieront d'une "compensation", promet le SAVM

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Le SAVM (Syndicat Autolib' Vélib Métropole) a annoncé mardi 27 décembre qu'une "compensation" serait faite aux usagers qui se sont vus dans l'impossibilité d'utiliser les Vélib', affectés par un problème de recharge des modèles électriques.

Des problèmes de recharge persistent sur les Vélib' électriques du territoire francilien. "Depuis quelques jours, l'expérience de certains utilisateurs de Velib' à assistance électrique (VAE) a été affectée par une anomalie de recharge des batteries ", a relaté le SAVM (Syndicat Autolib' Vélib Métropole) dans un communiqué publié mardi 27 décembre.

"Il semblerait que l'épisode de froid mi-décembre, qui a nécessité le passage de nombreux engins de salage sur les routes d'Île-de-France et à proximité immédiate des stations Velib', ainsi que le redoux qui a suivi, aient pu générer de l'oxydation au niveau des contacts entre les bornettes et les vélos ", a expliqué le syndicat.

La SVAM demande des actions correctives rapides

Le syndicat a ainsi annoncé une "compensation", à l'attention des utilisateurs n'ayant pas pu accéder au Vélib', faute de trouver des engins chargés sur les bornes.

"Le SAVM a immédiatement demandé au prestataire de Velib' Métropole, Smovengo, d'expertiser le phénomène et d'engager les actions correctives nécessaires afin que le parc de VAE soit de nouveau opérationnel à 100% le plus rapidement possible", afin que "tous les usagers dont l'expérience a été affectée par ces dysfonctionnements reçoivent compensation", a complété le syndicat.