Vaste coup de filet antidrogue en Italie
information fournie par Reuters 20/12/2025 à 12:32

La police italienne a annoncé samedi l'arrestation de 384 personnes et la saisie de 1,4 tonne de drogue dans le cadre d'un vaste coup de filet à travers le pays contre le narcotrafic.

Outre ces arrestations, une enquête a été ouverte sur 655 suspects, dont 39 mineurs, et 35 kg de cocaïne et plus de 40 armes à feu ont été saisis, a ajouté la police dans un communiqué.

Cette opération a été menée vendredi dans plusieurs provinces d'Italie. Elle a entraîné la fermeture provisoire de cinq boutiques de cannabis dans trois villes à la suite de 312 inspections.

Au cours de ces fouilles, la police a saisi 296 kg de produits à base de cannabis dont les premiers tests montrent qu'ils sont illégaux.

(Sara Rossi, version française Bertrand Boucey)

