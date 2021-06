Variant Delta du Covid : 31 cas avérés dans les Landes

La propagation du variant Delta continue d'inquiéter. En particulier dans les Landes, où vingt-neuf cas supplémentaires du mutant indien du coronavirus - identifié pour la première fois en avril en Inde - ont été détectés. C'est ce qu'ont annoncé l'Agence régionale de santé (ARS) et la préfecture dans un communiqué. Ces nouveaux cas s'ajoutent aux deux autres recensés dans une famille du département, le mercredi 2 juin. Outre ces 31 cas, l'ARS précise qu'il y en aurait une « vingtaine d'autres ». Et d'expliquer que « les cas positifs au Covid-19 n'ont pas tous donné lieu à l'utilisation de la méthode de séquençage permettant d'identifier le variant » Delta.

Cette cinquantaine de cas au total, avérés ou « estimés », peuvent être « regroupés au sein d'une quinzaine de foyers de contamination », notamment familiaux, explique l'ARS, « sous réserve des résultats des investigations encore en cours menées pour croiser les données et remonter les chaînes de contamination ». Les 31 cas avérés concernent six communautés de communes, ajoute l'ARS dans son communiqué publié vendredi soir. Les autorités sanitaires avaient annoncé mercredi 2 juin que le variant Delta, encore peu présent sur le territoire, avait été repéré dans une famille de l'agglomération de Dax sans que celle-ci ait été en lien avec l'Inde ou la Grande-Bretagne. Elles avaient renforcé les opérations de dépistage et de

... Lire la suite sur LePoint.fr