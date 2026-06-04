 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Van Dijk se paye les journalistes
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 12:30

Van Dijk se paye les journalistes

Van Dijk se paye les journalistes

L’amertume de la défaite, peut-être. Après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Algérie, remportée 1-0 par les Fennecs, Virgil van Dijk en a profité pour glisser un tacle aux journalistes présents en conférence de presse. En cause : la manière dont le limogeage d’Arne Slot a fuité dans les médias.

L’amertume de la défaite, peut-être. Après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Algérie, remportée 1-0 par les Fennecs, Virgil van Dijk en a profité pour glisser un tacle aux journalistes présents en conférence de presse. En cause : la manière dont le limogeage d’Arne Slot a fuité dans les médias.

Un limogeage découvert en même temps que le public

Liverpool avait visiblement oublié de le prévenir. « Je suis sorti de l’avion samedi après-midi et j’ai vu la nouvelle qui fuitait. Je n’étais même pas au courant moi-même. Apparemment, la décision a été prise le matin », a expliqué le défenseur néerlandais en conférence de presse.…

MJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une bataille entre deux Stéphane pour remplacer Alexandre Dujeux à Angers ?
    Une bataille entre deux Stéphane pour remplacer Alexandre Dujeux à Angers ?
    information fournie par So Foot 04.06.2026 13:01 

    Le traditionnel jeu des chaises musicales bat son plein en Ligue 1. Après le départ d’Alexandre Dujeux, le SCO a vite retroussé ses manches pour dénicher le successeur de son ex-chauve préféré. Selon Ouest-France , la piste mènerait droit vers l’ancien tacticien ... Lire la suite

  • Un hommage prévu par les supporters des Bleus pour Deschamps
    Un hommage prévu par les supporters des Bleus pour Deschamps
    information fournie par So Foot 04.06.2026 12:57 

    La tournée d’adieu peut commencer. Didier Deschamps vit ses deux dernières sorties dans l’Hexagone en tant que sélectionneur à l’occasion des matchs amicaux de l’équipe de France. Afin de rendre hommage à celui qui dirige les Bleus depuis bientôt quatorze ans, ... Lire la suite

  • Antonio Rüdiger se positionne aux côtés des réfugiés
    Antonio Rüdiger se positionne aux côtés des réfugiés
    information fournie par So Foot 04.06.2026 12:40 

    Plus sympa que sur le terrain. Antonio Rüdiger s’est exprimé au Guardian après avoir rejoint la « Gamechanging Team » du haut-commissariat aux Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). « Ce n’est pas facile de quitter un endroit et de recommencer ailleurs » , souligne ... Lire la suite

  • Les secouristes transfèrent Dawa Sherpa après son arrivée à Katmadou au Népal le 4 juin 2026 ( AFP / PRABIN RANABHAT )
    Népal: un grimpeur népalais porté disparu dans l'Everest retrouvé vivant six jours après
    information fournie par AFP 04.06.2026 12:11 

    Miracle dans l'Everest: un guide népalais expérimenté a été retrouvé vivant jeudi sur les pentes du plus haut sommet du monde (8.849 m) six jours après avoir été porté disparu et considéré comme mort. "Il a été retrouvé ce matin alors qu'il rampait vers le camp ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank