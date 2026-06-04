Van Dijk se paye les journalistes

L’amertume de la défaite, peut-être. Après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Algérie, remportée 1-0 par les Fennecs, Virgil van Dijk en a profité pour glisser un tacle aux journalistes présents en conférence de presse. En cause : la manière dont le limogeage d’Arne Slot a fuité dans les médias.

L’amertume de la défaite, peut-être. Après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Algérie, remportée 1-0 par les Fennecs, Virgil van Dijk en a profité pour glisser un tacle aux journalistes présents en conférence de presse. En cause : la manière dont le limogeage d’Arne Slot a fuité dans les médias.

Un limogeage découvert en même temps que le public

Liverpool avait visiblement oublié de le prévenir. « Je suis sorti de l’avion samedi après-midi et j’ai vu la nouvelle qui fuitait. Je n’étais même pas au courant moi-même. Apparemment, la décision a été prise le matin », a expliqué le défenseur néerlandais en conférence de presse.…

MJ pour SOFOOT.com