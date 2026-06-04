Antonio Rüdiger se positionne aux côtés des réfugiés
Plus sympa que sur le terrain. Antonio Rüdiger s’est exprimé au Guardian après avoir rejoint la « Gamechanging Team » du haut-commissariat aux Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). « Ce n’est pas facile de quitter un endroit et de recommencer ailleurs » , souligne l’Allemand, né à Berlin après que sa famille a fui la guerre civile au Sierra Leone (1991-2002).
« D’autant plus que ces personnes ne cherchent pas refuge par choix, mais par nécessité. Elles n’ont pas d’autre solution. Ayant moi-même vécu une situation similaire, je les comprends et je partage leur douleur. Il est essentiel de les écouter. » …
NB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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