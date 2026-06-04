Antonio Rüdiger se positionne aux côtés des réfugiés

Plus sympa que sur le terrain. Antonio Rüdiger s’est exprimé au Guardian après avoir rejoint la « Gamechanging Team » du haut-commissariat aux Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). « Ce n’est pas facile de quitter un endroit et de recommencer ailleurs » , souligne l’Allemand, né à Berlin après que sa famille a fui la guerre civile au Sierra Leone (1991-2002).

« D’autant plus que ces personnes ne cherchent pas refuge par choix, mais par nécessité. Elles n’ont pas d’autre solution. Ayant moi-même vécu une situation similaire, je les comprends et je partage leur douleur. Il est essentiel de les écouter. » …

NB pour SOFOOT.com