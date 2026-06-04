Après l’interdiction des bouteilles d’eau, que va bien pouvoir inventer la FIFA pour gâcher encore un peu plus ce Mondial ?

C’est officiel : lors de la Coupe du monde 2026, les supporters n’auront pas le droit d’entrer avec des bouteilles d’eau, même réutilisables. Un bon moyen pour la FIFA de gagner encore plus d’argent au nom d’une prétendue question de sécurité. Quelle sera sa prochaine décision ? Parce qu’autant y aller à fond hein…

→ Chauffer l’eau des toilettes

Rétropédaler en interdisant finalement les bouteilles réutilisables dans les stades pour « raisons de sécurité », il fallait l’oser, surtout avec les prévisions météorologiques qui annoncent un paquet de matchs sous de fortes chaleurs et – tant qu’à faire – une espèce de vague urgence climatique qui justifierait de limiter la consommation de plastiques. Bref, ce qui est fait est fait, mais il y a tout de même fort à parier que certains hooligans refuseront de se plier à ce règlement justifié en allant boire aux toilettes plutôt que de payer six dollars pour s’hydrater légalement à la buvette officielle avec une bouteille d’eau autorisée. Astuce : en chauffant l’eau des sanitaires, ces margoulins se brûleraient le palet, auraient deux fois plus chaud et consommeraient deux fois plus ensuite. Safety first.

→ Faire payer aux supporters un supplément pour le siège

Les compagnies low-cost l’ont bien compris, on peut se faire deux fois plus de fric en vendant d’abord un accès à l’avion, puis en proposant une option payante pour s’asseoir à la place de son choix ou à côté de ses compagnons de voyage. Voilà une belle source d’inspiration pour la FIFA qui pourrait ainsi faire rentrer encore plus de sous dans ses caisses. Mais rendons à César ce qui est à César : le pionnier du placement aléatoire dans les stades est et restera ce bon vieux Robin Leproux. Cocorico !…

JD pour SOFOOT.com