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Une bataille entre deux Stéphane pour remplacer Alexandre Dujeux à Angers ?
information fournie par So Foot 04/06/2026 à 13:01

Une bataille entre deux Stéphane pour remplacer Alexandre Dujeux à Angers ?

Une bataille entre deux Stéphane pour remplacer Alexandre Dujeux à Angers ?

Le traditionnel jeu des chaises musicales bat son plein en Ligue 1. Après le départ d’Alexandre Dujeux, le SCO a vite retroussé ses manches pour dénicher le successeur de son ex-chauve préféré. Selon Ouest-France , la piste mènerait droit vers l’ancien tacticien du Paris FC, Stéphane Gilli.

Un retour de Steph’ Moulin dans les cartons ?

Coach du club de la capitale jusqu’en février dernier, Gilli ne compte pourtant que 23 matchs dans l’élite avant de céder son fauteuil à Antoine Kombouaré et possède donc une très faible expérience en Ligue 1. Un risque à prendre pour un club qui va une nouvelle fois vouloir valider son maintien en priorité la saison prochaine. Cependant, le SCO n’est pas seul sur le dossier. L’Héraultais est également suivi par le FC Metz, encore en mode ascenseur cette saison .…

EM pour SOFOOT.com

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