Lionel Jospin, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron... Au micro de BFM TV, dimanche 13 septembre, Manuel Valls a largement balayé l'actualité de la famille politique française. Et a livré à Ruth Elkrief une anecdote sur l'arrivée de l'ancien banquier au ministère de l'Économie, en août 2014. « C'est vous qui l'avez fait entrer au gouvernement, et puis après, ça s'est cassé », a souligné la journaliste. « Oui, mais ça, c'est la vie politique. J'ai eu un coup de génie en insistant auprès de François Hollande, qui était déjà assez convaincu », s'est souvenu celui qui était alors Premier ministre.

Pour autant, après la victoire d'Emmanuel Macron en 2017, Manuel Valls juge qu'« au fond, ce qui compte, c'est le résultat ». Et d'ajouter : « Emmanuel Macron a été élu dans une crise politique majeure, avec un mouvement de dégagisme profond. Nous avons élu un président réformiste, jeune, européen, progressiste, etc. Et nous n'avons pas eu un populiste type Mélenchon ou Le Pen et nous avons évité François Fillon. »

« Mélenchon ne se situe pas dans le camp des républicains »

Interrogé sur sa nécessité, à l'époque, de « faire le deuil » de son « ambition présidentielle », l'ex-député de l'Essonne a répondu que son ancien ministre avait « joué et gagné ». « J'ai quand même raconté pendant des semaines à François Hollande qu'Emmanuel Macron ne me visait pas moi, il le visait

