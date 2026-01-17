Valère Germain, l'ombre de la retraite

Visage bien connu en Ligue 1 qui s'était exilé en Australie et au Japon ces dernières années, Valère Germain a annoncé ce vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur à 35 ans. Un parcours débuté en 2011 à Monaco puis achevé au crépuscule de l'année 2025 du côté d'Hiroshima, constitué de haut et de bas, mais surtout sans jamais avoir reçu la reconnaissance qu'il méritait.

Une carrière qui s’achève presque dans l’indifférence, sur le plateau d’une émission française de football diffusée en deuxième partie de soirée. Une annonce de retraite simple, sans fioriture. Un paradoxe pour un joueur qui a su faire lever les foules lorsqu’il évoluait à Nice, puis après son retour à Monaco (avant de voir sa crédibilité chuter drastiquement lors de ses saisons marseillaises, peu aidé par les humoristes gravitant autour du club olympien) ? Non, absolument pas. Car la vraie lumière qu’il méritait, Valère Germain n’y a jamais réellement eu droit.

Un mauvais joueur vraiment ?

Si vous étiez supporter olympien ou simple suiveur du championnat hexagonal à la fin des années 2010, difficile d’être passé à côté du phénomène Momo Henni (créateur de contenus marseillais, principalement connu pour sa consommation excessive d’écrans TV fracassés après chaque rencontre de l’OM). L’ascension du trublion est intrinsèquement lié à la période sportive compliquée que traverse le club phocéen, une situation qui aboutit à la création de deux têtes de turcs : Kostas Mitroglou et Valère Germain, alors attaquants au club. Interrogé par So Foot en 2023, le désormais néo-retraité s’était confié sur la question : « L’OM est un club très médiatisé, donc quand tu es sous les feux des projecteurs, c’est plus intense qu’ailleurs. Et puis c’est l’époque des réseaux : dès que quelque chose sort, cela prend des proportions incroyables. C’était peut-être une petite mode aussi de m’attaquer, une critique facile. Mais je ne me sens pas mal du tout en tout cas quand je repense à ça, c’est le foot d’aujourd’hui, assure-t-il. Je suis content de ce que j’ai fait là-bas. J’aurais pu faire mieux, mais je n’ai pas du tout un souvenir catastrophique de Marseille. » …

