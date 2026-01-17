 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valère Germain, l'ombre de la retraite
information fournie par So Foot 17/01/2026 à 13:49

Valère Germain, l'ombre de la retraite

Valère Germain, l'ombre de la retraite

Visage bien connu en Ligue 1 qui s'était exilé en Australie et au Japon ces dernières années, Valère Germain a annoncé ce vendredi qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur à 35 ans. Un parcours débuté en 2011 à Monaco puis achevé au crépuscule de l'année 2025 du côté d'Hiroshima, constitué de haut et de bas, mais surtout sans jamais avoir reçu la reconnaissance qu'il méritait.

Une carrière qui s’achève presque dans l’indifférence, sur le plateau d’une émission française de football diffusée en deuxième partie de soirée. Une annonce de retraite simple, sans fioriture. Un paradoxe pour un joueur qui a su faire lever les foules lorsqu’il évoluait à Nice, puis après son retour à Monaco (avant de voir sa crédibilité chuter drastiquement lors de ses saisons marseillaises, peu aidé par les humoristes gravitant autour du club olympien) ? Non, absolument pas. Car la vraie lumière qu’il méritait, Valère Germain n’y a jamais réellement eu droit.

Un mauvais joueur vraiment ?

Si vous étiez supporter olympien ou simple suiveur du championnat hexagonal à la fin des années 2010, difficile d’être passé à côté du phénomène Momo Henni (créateur de contenus marseillais, principalement connu pour sa consommation excessive d’écrans TV fracassés après chaque rencontre de l’OM). L’ascension du trublion est intrinsèquement lié à la période sportive compliquée que traverse le club phocéen, une situation qui aboutit à la création de deux têtes de turcs : Kostas Mitroglou et Valère Germain, alors attaquants au club. Interrogé par So Foot en 2023, le désormais néo-retraité s’était confié sur la question : « L’OM est un club très médiatisé, donc quand tu es sous les feux des projecteurs, c’est plus intense qu’ailleurs. Et puis c’est l’époque des réseaux : dès que quelque chose sort, cela prend des proportions incroyables. C’était peut-être une petite mode aussi de m’attaquer, une critique facile. Mais je ne me sens pas mal du tout en tout cas quand je repense à ça, c’est le foot d’aujourd’hui, assure-t-il. Je suis content de ce que j’ai fait là-bas. J’aurais pu faire mieux, mais je n’ai pas du tout un souvenir catastrophique de Marseille. »

Propos de Valère Germain recueillis par Andrea Chazy

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La célébration malchanceuse d'un gardien poissard
    La célébration malchanceuse d'un gardien poissard
    information fournie par So Foot 17.01.2026 14:16 

    Ça, ce n’est pas de bol. Lors du quart de finale de la Coupe d’Asie opposant le Japon à la Jordanie, un malheureux concours de circonstances a dégoûté cette dernière et son gardien Abdel Rahman Al-Talalga. Lequel n’a vraiment, vraiment pas eu de chance sur le coup ... Lire la suite

  • Rallye Dakar - Etape 13 - De Yanbu à Yanbu
    Rallye-Sixième victoire sur le Dakar pour Al-Attiyah en auto, Benavides triomphe pour deux secondes en moto
    information fournie par Reuters 17.01.2026 13:26 

    Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Dacia) a remporté samedi la 48e édition du Dakar en catégorie auto tandis qu'en moto, l'Argentin Luciano Benavides (KTM) a décroché son premier succès sur le célèbre rallye-raid pour seulement deux secondes, le plus petit écart de ... Lire la suite

  • Indonésie : le geste horrible d'un joueur... et la sanction qui va avec
    Indonésie : le geste horrible d'un joueur... et la sanction qui va avec
    information fournie par So Foot 17.01.2026 12:03 

    Quatrième division, en Indonésie. Milieu de terrain du PS Putra Jaya Pasuruan, Muhammad Hilmi Gimnastiar perd la tête en plein match de football et confond visiblement son sport avec du kickboxing : sûrement énervé par son adversaire, le garçon envoie un coup de ... Lire la suite

  • Ibrahim Mbaye a un message pour les opportunistes
    Ibrahim Mbaye a un message pour les opportunistes
    information fournie par So Foot 17.01.2026 11:50 

    Ça sent la finale ! Ce dimanche, le Sénégal affronte le Maroc pour l’ultime rencontre de la Coupe d’Afrique des nations. Un match important pour Ibrahim Mbaye, qui pourrait ajouter une ligne supplémentaire à son palmarès déjà bien garni (Ligue 1, Ligue des champions ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank