 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Valentin Rongier, un capitaine en conquête
information fournie par So Foot 16/08/2025 à 11:17

Valentin Rongier, un capitaine en conquête

Valentin Rongier, un capitaine en conquête

Valentin Rongier s'attendait sans doute à vivre une soirée particulière pour sa première au Roazhon Park en tant que joueur du Stade rennais, elle l'aura été. Des banderoles hostiles déployées par les ultras, un succès contre son ancien club, l'OM, et un brassard de capitaine surprise : sacrée entrée en matière.

C’est une scène que le public du Roazhon Park n’aurait sans doute pas imaginé connaître un jour : Valentin Rongier, maillot rouge et noir sur le dos, brassard de capitaine accroché au biceps, en première ligne pour le clapping d’une victoire décrochée au courage contre l’OM, aux côtés des trois autres recrues de l’été Quentin Merlin, Mahdi Camara et Przemysław Frankowski. Le milieu de terrain, absent la semaine dernière contre le Genoa après avoir reçu un petit coup à l’entraînement, s’attendait à vivre une soirée particulière pour sa première route de Lorient en tant que joueur du Stade rennais, quelques semaines après un transfert qui aura fait couler de l’encre, du communiqué salé balancé par les ultras du Roazhon Celtic Kop avant l’officialisation de son arrivée aux deux banderoles déployées ce vendredi dans la tribune Mordelles.

𝑩𝒐𝒏 𝒘𝒆𝒆𝒌-𝒆𝒏𝒅 𝒂̀ 𝒕𝒐𝒖𝒔 🔴⚫️ Valentin en chef d’orchestre pour mener le clapping 🪄#SRFCOM 1-0 pic.twitter.com/56imicKQtF…

Tous propos recueillis par CG, à Rennes

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le rappeur français SDM se produit au Parc des Princes avant une rencontre entre le PSG et l'OM, le 16 mars 2025 à Paris ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Le rappeur SDM tacle l'IA: "personnellement, ça sera jamais"
    information fournie par AFP 16.08.2025 11:02 

    "Quand j'ai un truc à dire, il faut que ça vienne de moi. Ça peut pas venir d'une intelligence artificielle", estime SDM, poids lourd du rap français et fan inconditionnel de Charles Aznavour. L'artiste, qui arbore ses origines congolaises et son amour du PSG, ... Lire la suite

  • Jules Koundé a fait son choix
    Jules Koundé a fait son choix
    information fournie par So Foot 16.08.2025 10:50 

    2030, ça paraît loin ? C’est pourtant l’année où, théoriquement, Jules Koundé quittera Barcelone. En tout cas, le défenseur est désormais lié au club catalan pour cinq ans : le Français a en effet prolongé son contrat ce vendredi, comme l’a indiqué son employeur ... Lire la suite

  • L'os est un organe complexe qui se présente sous une multitude de formes et de tailles. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Comment bien prendre soin de ses os
    information fournie par The Conversation 16.08.2025 08:30 

    Tout comme nos muscles, nos os perdent de leur force avec l'âge. Cela peut avoir de graves conséquences sur notre vie quotidienne et augmenter le risque de fractures, qui sont liées à un risque accru de décès. Heureusement, tout comme nous pouvons renforcer nos ... Lire la suite

  • Un ouvrier indonésien porte des tuiles lors d'un concours de culturisme le 11 août 2025 à Jatiwangi ( AFP / Aditya Irawan )
    En Indonésie, un concours de culturisme pour sauver les producteurs de tuiles
    information fournie par AFP 16.08.2025 05:40 

    Dans des poses dignes de Mister Univers, des ouvriers exhibent leurs muscles devant la foule, soulevant non pas de la fonte mais tuiles empilées. Ce concours de culturisme d'un genre unique se tient en Indonésie pour défendre une activité artisanale en déclin. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank