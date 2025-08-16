Valentin Rongier, un capitaine en conquête

Valentin Rongier s'attendait sans doute à vivre une soirée particulière pour sa première au Roazhon Park en tant que joueur du Stade rennais, elle l'aura été. Des banderoles hostiles déployées par les ultras, un succès contre son ancien club, l'OM, et un brassard de capitaine surprise : sacrée entrée en matière.

C’est une scène que le public du Roazhon Park n’aurait sans doute pas imaginé connaître un jour : Valentin Rongier, maillot rouge et noir sur le dos, brassard de capitaine accroché au biceps, en première ligne pour le clapping d’une victoire décrochée au courage contre l’OM, aux côtés des trois autres recrues de l’été Quentin Merlin, Mahdi Camara et Przemysław Frankowski. Le milieu de terrain, absent la semaine dernière contre le Genoa après avoir reçu un petit coup à l’entraînement, s’attendait à vivre une soirée particulière pour sa première route de Lorient en tant que joueur du Stade rennais, quelques semaines après un transfert qui aura fait couler de l’encre, du communiqué salé balancé par les ultras du Roazhon Celtic Kop avant l’officialisation de son arrivée aux deux banderoles déployées ce vendredi dans la tribune Mordelles.

𝑩𝒐𝒏 𝒘𝒆𝒆𝒌-𝒆𝒏𝒅 𝒂̀ 𝒕𝒐𝒖𝒔 🔴⚫️ Valentin en chef d’orchestre pour mener le clapping 🪄#SRFCOM 1-0 pic.twitter.com/56imicKQtF…

Tous propos recueillis par CG, à Rennes

Par Clément Gavard, au Roazhon Park pour SOFOOT.com