Indice UEFA : la France perd encore du terrain sur le Portugal

Indice UEFA : la France perd encore du terrain sur le Portugal

Pas de panique. C’est la série de l’année pour les fans de l’indice UEFA : la France va-t-elle tenir le coup face au Portugal ? Cette semaine fait plutôt les affaires du voisin lusitanien, dont les cinq clubs engagés en Coupes d’Europe ont fait le boulot (4 victoires, 1 nul).

Le Portugal se rapproche à grands pas

Le 1-9 de Lens contre Côme fait mal aux crânes chez les représentants français, mais la semaine reste correcte avec aucune autre défaite à déplorer (succès du PSG, de l’OM et de Monaco ; matchs nuls de Rennes, l’OL et Lille). Au moins, la France limite la casse (72,296), même si le Portugal pointe désormais à 3,146 points (69,150) contre 4,832 en début de saison. …

CG pour SOFOOT.com