Monaco continue son sans-faute
Monaco 2-0 Nordsjælland
Buts : Detourbet (33 e ), Abline (90 e +1)
Plus d’informations à suivre……
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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Buts : Detourbet (33 e ), Abline (90 e +1)
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ENFIN ! Après trois défaites, l’Olympique de Marseille a lancé sa campagne de Ligue Europa en clouant le bec du Bayer Leverkusen (0-1). Une victoire de taille qui replace les Phocéens à un point du top 24, synonyme de barrages . Auteur du but décisif, Amine Gouiri ... Lire la suite
Ligue Europa rime avec Benfica. Le club lisboète est leader de la phase de ligue à l’issue de la quatrième journée grâce à sa victoire sur le Lech Poznan (3-1). Les buteurs : Rafa Silva, Gianluca Prestianni et Georgiy Sudakov. Le SLB compte déjà cinq points d’avance ... Lire la suite
Pas de panique. C’est la série de l’année pour les fans de l’indice UEFA : la France va-t-elle tenir le coup face au Portugal ? Cette semaine fait plutôt les affaires du voisin lusitanien, dont les cinq clubs engagés en Coupes d’Europe ont fait le boulot (4 victoires, ... Lire la suite
Bayer Leverkusen 0-1 Olympique de Marseille But : Amine Gouiri (78e). Plus d’infos à venir sur sofoot.com… … Par Mathieu Plasse pour SOFOOT.com
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