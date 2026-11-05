Kolo Muani guide la Juve

Ligue Europa rime avec Benfica. Le club lisboète est leader de la phase de ligue à l’issue de la quatrième journée grâce à sa victoire sur le Lech Poznan (3-1). Les buteurs : Rafa Silva, Gianluca Prestianni et Georgiy Sudakov. Le SLB compte déjà cinq points d’avance sur le neuvième et a fait un grand pas vers une qualification directe en huitièmes de finale.

Dans le duel des frères Koopmeiners , la Juventus s’est imposée sur la pelouse de l’AZ Alkmaar (1-2). Randal Kolo Muani a marqué la rencontre de son empreinte avec un but et une passe décisive, positionnant la Juve dans le top 5 du classement. Jusque-là parmi les cancres, le Celtic s’est offert une bonne dose de kiff en battant Besiktas (3-2). Camilo Duran a inscrit un doublé, dont le but de la victoire à la 87 e minute.…

QB pour SOFOOT.com