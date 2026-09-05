Valenciennes dénonce un défaut de fonctionnement du Football Video Support lors du match contre Rouen

Un point c’est (pas) tout. Reparti de son déplacement à Rouen avec le point du match nul ce jeudi soir, Valenciennes a annoncé dans un communiqué publié le lendemain saisir « la Fédération Française de Football afin de demander l’ouverture d’une enquête et l’établissement d’un rapport circonstancié concernant le dysfonctionnement du Football Video Support (FVS) intervenu en fin de première période. »

Péter un câble

En fin de première période, l’arbitre siffle un penalty en faveur des locaux. Comme le règlement du FVS l’y autorise, l’entraîneur valenciennois Pierre Blois demande un challenge pour vérifier la décision. Seulement voilà : « Quelques instants plus tard, au moment où cette vérification devait intervenir, le dispositif n’était plus fonctionnel. L’arbitre a alors informé les deux entraîneurs qu’il maintenait sa décision initiale, faute de pouvoir revoir les images. Dès la reprise de la seconde période, le FVS était de nouveau opérationnel », relate le communiqué.…

JD pour SOFOOT.com