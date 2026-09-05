Mohamed Bayo met les voiles vers la Turquie
La fin du (non) suspense. Annoncé sur le départ par son désormais ex-directeur sportif Olivier Létang il y a quelques jours, Mohamed Bayo a officiellement quitté le LOSC à un an de la fin de son contrat ce samedi et est en route pour signer s’engager contre 1,5 million d’euros (plus 25% en cas de future revente) avec Samsunspor, en Turquie. Un pays qu’il connaît déjà un peu puisque l’international guinéen (30 sélections) était déjà prêté à Ganziantep la saison passée.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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