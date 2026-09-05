Les parcages visiteurs resteront fermés lors des derbys de Glasgow cette saison

Les sanctions collectives traversent la Manche. C’est une décision radicale qu’a pris la Ligue écossaise de football professionnel (SPFL) dans un communiqué publié ce vendredi : les parcages visiteurs resteront fermés tout au long de la saison 2026-2027 lors des derbys de Glasgow. Aucun supporter du Celtic ne pourra se rendre à Ibrox et, à l’inverse, aucun partisan des Huns n’aura le droit de pénétrer dans le Celtic Park.

Une bagarre lourde de conséquences

Ce verdict sans appel fait suite aux affrontements qui se sont produits lors du quart de finale de Coupe d’Ecosse le 8 mars dernier, remporté aux tirs au but par le Celtic sur la pelouse de son rival éternel. Les deux équipes doivent se retrouver le 13 septembre en Coup de la Ligue, avant le premier de leurs quatre duels en championnat, prévu une semaine plus tard. La direction des Rangers avait, dans un premier temps, proposé un contingent de 300 billets réservés aux supporters des Bohs , mais après « de nouvelles discussions entre les deux clubs », c’est la solution du huis clos total en parcage qui a finalement été retenue.…

JD pour SOFOOT.com