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Idrissa Gueye et Lucas Leiva débarquent au Mans
information fournie par So Foot 23/09/2026 à 12:49
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Idrissa Gueye et Lucas Leiva débarquent au Mans

Idrissa Gueye et Lucas Leiva débarquent au Mans

Le Mans continue de grandir. Après Novak Djokovic, Thibaut Courtois, Felipe Massa, ou bien encore Kevin Magnussen, c’est au tour d’ Idrissa Gana Gueye et de Lucas Leiva de débarquer en Sarthe .

Le club l’a annoncé dans un communiqué, en indiquant qu’ils « rejoignaient le club en tant qu’investisseurs aux côtés d’OutField », actionnaire majoritaire des Sang et Or. L’ex Parisien et le Brésilien vont ainsi pouvoir créer des ponts entre le club et leurs pays respectifs.…

LP pour SOFOOT.com

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