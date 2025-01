Valence condamne les insultes racistes et nationalistes de certains de ses supporters

Éduquez vos fils !

Encore une fois, les supporters dérapent et viennent entacher l’image d’un club. Valence s’est imposé à domicile face à la Real Sociedad sur le plus petit des scores, mais les fans locaux n’ont pas su se contenter du but de Hugo Duro et ont joué les trouble-fête en insultant Ander Barrenetxea et Takefusa Kubo .…

BGC pour SOFOOT.com