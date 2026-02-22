Le Barça enfonce Levante et récupère la première place en Liga
Barcelone 3-0 Levante
Buts : Bernal (4 e ), de Jong (32 e ), López (81 e ) pour les Blaugrana
No stress. Avec la défaite concédée par le Real Madrid sur la pelouse d’Osasuna samedi (2-1), le Barça avait une occasion en or de récupérer la première place du classement en cas de succès face à Levante, avant-dernier. La victoire n’a pas mis longtemps à se dessiner grâce à l’ouverture du score précoce de Marc Bernal et la réalisation de Frenkie de Jong (2-0).…
