Le FC Barcelone poursuit sa série d'invincibilité face à Levante

Record à battre. Avec cette nouvelle victoire à domicile face à Levante (3-0), le FC Barcelone a engrangé une dix-septième victoire consécutive en Liga face aux Granotes . Dans toute son histoire, le Barça a donc toujours battu le club valencian à domicile en championnat .

16 - FC Barcelona has won all 16 of their home matches against Levante UD in @LaLigaEN, a record for home matches with a 100% win rate by any team against a single opponent in the history of the competition. Habit. pic.twitter.com/LecIwiWGKb…

LB pour SOFOOT.com