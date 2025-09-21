 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vainqueur du Paris FC, Strasbourg s'invite sur le podium de la Ligue 1
21/09/2025

Paris FC 2 – 3 Strasbourg

Buts : Dicko (81 e ) et Gory (90 e +4) pour le PFC // Paez (27 e ), G.Doué (78 e ) et Emegha (87 e ) pour le Racing

Emegha, encore lui !…

TJ pour SOFOOT.com

  • Supporteurs du PSG et de Marseille ( AFP / Franck FIFE )
    L1: Le "classique" OM-PSG reporté à lundi pour cause d'intempéries
    information fournie par AFP 21.09.2025 17:42 

    Partie remise pour le "classique": initialement programmé dimanche à 20h45, le choc entre l'OM et le Paris SG a été reporté à lundi soir en raison du mauvais temps qui sévit à Marseille et se tiendra donc au même moment que la cérémonie du Ballon d'Or, où plusieurs ... Lire la suite

  • Ce que vous pouvez regarder à la place d'OM-PSG ce soir
    Ce que vous pouvez regarder à la place d'OM-PSG ce soir
    information fournie par So Foot 21.09.2025 17:23 

    En raison des conditions météorologiques, le Classique entre l’OM et le PSG a été reporté à lundi soir. Et comme vous aviez prévu de regarder ce match, vous êtes perdu au moment de choisir un programme télé ce soir. Heureusement, on est là pour vous aider. Barcelone-Getafe ... Lire la suite

  • L'Ajax arrache le nul sur la pelouse du PSV
    L'Ajax arrache le nul sur la pelouse du PSV
    information fournie par So Foot 21.09.2025 16:52 

    PSV 2-2 Ajax Buts : Saibari (7 e ) et Gasiorowski (81 e ) pour le PSV // Taylor (31 e sp) et Gloukh (89 e ) pour l’Ajax Un point qui pourrait compter.… SO pour SOFOOT.com

  • « Vous êtes des voyous, c'est une honte », Gérard Piqué pète un câble contre un arbitre en Andorre
    « Vous êtes des voyous, c'est une honte », Gérard Piqué pète un câble contre un arbitre en Andorre
    information fournie par So Foot 21.09.2025 16:44 

    Fallait pas le piquer. Promu cette saison en D2 espagnole, championnat dans lequel il est rattaché, le FC Andorra réalise un gros début de saison et une quatrième place après six journées. Accroché à domicile par Mirandès ce samedi, le club andorran géré par Gerard ... Lire la suite

