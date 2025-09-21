Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Vainqueur du Paris FC, Strasbourg s'invite sur le podium de la Ligue 1
information fournie par So Foot•21/09/2025 à 17:27
Vainqueur du Paris FC, Strasbourg s'invite sur le podium de la Ligue 1
Paris FC 2 – 3 Strasbourg
Buts : Dicko (81
e
) et Gory (90
e
+4) pour le PFC // Paez (27
e
), G.Doué (78
e
) et Emegha (87
e
) pour le Racing
Partie remise pour le "classique": initialement programmé dimanche à 20h45, le choc entre l'OM et le Paris SG a été reporté à lundi soir en raison du mauvais temps qui sévit à Marseille et se tiendra donc au même moment que la cérémonie du Ballon d'Or, où plusieurs ...
Lire la suite
En raison des conditions météorologiques, le Classique entre l’OM et le PSG a été reporté à lundi soir. Et comme vous aviez prévu de regarder ce match, vous êtes perdu au moment de choisir un programme télé ce soir. Heureusement, on est là pour vous aider. Barcelone-Getafe ...
Lire la suite
Fallait pas le piquer. Promu cette saison en D2 espagnole, championnat dans lequel il est rattaché, le FC Andorra réalise un gros début de saison et une quatrième place après six journées. Accroché à domicile par Mirandès ce samedi, le club andorran géré par Gerard ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer