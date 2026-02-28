Vainqueur au Havre, le PSG fait le travail et s’envole en tête du championnat

Porté par un très bon Bradley Barcola, buteur, le PSG s'est imposé au Stade Océane et prend quatre points d'avance sur Lens (1-0). Bien que très maladroits et parfois bousculés par des Normands entreprenants, les hommes de Luis Enrique assurent l'essentiel.

Le Havre 0-1 PSG

But : Barcola (37 e ) pour les Rouge et Bleu

Trois jours après une qualification étriquée en barrages de Ligue des champions face à Monaco, le Paris Saint-Germain est allé assurer l’essentiel sur la pelouse du Havre, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 (0-1) et prend maintenant quatre points d’avance sur Lens. Un succès sur la plus petite des marges qui aurait pu, du, être bien plus large tant les attaquants parisiens et surtout Mory Diaw ont œuvré pour qu’il ne bouge pas plus. Pour le HAC, loin d’avoir rendu les armes dès le coup d’envoi et qui s’est aussi procuré quelques très belles situations, le sprint final vers le maintien peut se lancer avec pas mal de confiance.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com