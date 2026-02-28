Selon une étude, regarder du foot augmente le risque de crise cardiaque

Quand on vous dit que le foot est un sport palpitant. Selon une étude conjointement publiée au mois de février par des chercheurs du Centre Helmholtz de Munich et de l’université de Bielefeld, regarder un match de foot a un effet direct sur le rythme cardiaque .

« Nous ne pensions pas pouvoir observer aussi clairement le déroulement du match à travers les données recueillies », explique la chercheuse Christiane Fuchs au quotidien munichois Süddeutsche Zeitung. « Chez une personne en particulier, le rythme cardiaque a dépassé les 180 battements par minute , c’est tout à fait remarquable. » …

JD pour SOFOOT.com