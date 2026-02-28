 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Étienne nouveau leader de Ligue 2 après avoir dépiauté Pau
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 22:48

Saint-Étienne nouveau leader de Ligue 2 après avoir dépiauté Pau

Saint-Étienne nouveau leader de Ligue 2 après avoir dépiauté Pau

Pau FC 0-3 AS Saint-Étienne

Buts : Stassin (3 e , 64 e ), Duffus (90 e +4) pour les Verts

Ça y est, les Verts sont mûrs !…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank