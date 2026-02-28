Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Saint-Étienne nouveau leader de Ligue 2 après avoir dépiauté Pau
information fournie par So Foot•28/02/2026 à 22:48
Saint-Étienne nouveau leader de Ligue 2 après avoir dépiauté Pau
Pau FC 0-3 AS Saint-Étienne
Buts : Stassin (3
e
, 64
e
), Duffus (90
e
+4) pour les Verts
Porté par un très bon Bradley Barcola, buteur, le PSG s'est imposé au Stade Océane et prend quatre points d'avance sur Lens (1-0). Bien que très maladroits et parfois bousculés par des Normands entreprenants, les hommes de Luis Enrique assurent l'essentiel. Le ...
Lire la suite
La réorganisation se poursuit à la tête de l'OM, qui a annoncé samedi soir que Pablo Longoria, qui était aux commandes depuis cinq ans, avait été remplacé en tant que "président du directoire" par Alban Juster, un autre jeune dirigeant du club marseillais. "Présent ...
Lire la suite
Quand on vous dit que le foot est un sport palpitant. Selon une étude conjointement publiée au mois de février par des chercheurs du Centre Helmholtz de Munich et de l’université de Bielefeld, regarder un match de foot a un effet direct sur le rythme cardiaque ...
Lire la suite
Une défaite qu’ils n’auront pas volée. Battu par Manchester City à domicile, Leeds United a pourtant brillé sur le terrain , au contraire de ses fans. En effet, ces derniers se sont distingués d’une façon assez cavalière et peu respectueuse en sifflant abondamment ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer