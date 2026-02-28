 Aller au contenu principal
Les féminines de Montpellier vont affronter le PSG à la Mosson
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 23:41

La Mosson de retour en première division ! Actuellement à la lutte pour ne pas descendre en deuxième division , Montpellier, neuvième d’Arkéma Première Ligue avec 9 points (ex-aequo avec Lens et Saint-Étienne) met toutes les chances de son côté pour inverser la tendance. Alors qu’elles reçoivent le PSG le 22 mars prochain, les Héraultaises pourront compter sur un public vraisemblablement un peu plus nombreux que d’habitude .

En effet, le club a annoncé que cette rencontre aurait lieu dans l’historique stade de la Mosson. Avec des places à partir de cinq euros , les tickets devraient en plus partir assez vite et donc promettre une belle ambiance pour la réception des actuelles cinquièmes du championnat.…

JF pour SOFOOT.com

