 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vahid Halilhodžić crie à l’injustice après ... Arsenal-Atlético
information fournie par So Foot 06/05/2026 à 22:35

Vahid Halilhodžić crie à l’injustice après ... Arsenal-Atlético

Vahid Halilhodžić crie à l’injustice après ... Arsenal-Atlético

Aucune solidarité entre collègues. Pour oublier que le FC Nantes est au bord de la Ligue 2, Vahid Halilhodžić a passé son mardi soir devant l’ennuyeux Arsenal-Atlético, remporté par les Gunners 1-0. Pendant cette demi-finale de C1, les entraîneurs des deux équipes, Diego Simeone comme Mikel Arteta, sont sortis de leur zone technique à de nombreuses reprises, notamment pour quémander des faveurs à l’arbitre. Un détail qui n’a pas manqué de faire réagir l’entraîneur du FCN pendant sa conférence de presse avant le match de la dernière chance contre Lens vendredi soir.

« Quand c’est Vahid qui demande, c’est dégage  »

Toujours frustré par son exclusion contre Brest pour avoir contesté une décision arbitrale, coach Vahid a indiqué que « Diego Simeone et Mikel Arteta, devaient être exclus 50 fois mardi soir». Décidément jaloux , Vahid Halilhodžić a même répété cette phrase : « 50 fois, ils doivent être exclus et non. Pourtant, c’était une demi-finale de Ligue des champions. Par contre, quand c’est Vahid qui demande, c’est dégage ! La vie est injuste. »

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'attaquant du PSG Khvicha Kvaratskhelia (G) face au capitaine Marquinhos lors de la qualification pour la finale de la Ligue des champions aux dépens du Bayern Munich, le 6 mai 2026 à l'Allianz Arena ( AFP / FRANCK FIFE )
    Ligue des champions: Paris est magique et encore en finale
    information fournie par AFP 06.05.2026 23:24 

    Un an après, le PSG va vivre une deuxième finale de Ligue des champions, ayant réussi l'exploit d'éliminer le Bayern Munich mercredi à l'Allianz Arena (1-1 après le 5-4 de l'aller) grâce à sa force collective et au bout d'un combat éreintant. Un an après avoir ... Lire la suite

  • Le PSG est la première équipe française à disputer trois finales de C1
    Le PSG est la première équipe française à disputer trois finales de C1
    information fournie par So Foot 06.05.2026 23:22 

    Un p’tit bout d’histoire. Ce mercredi soir à Munich, le PSG a su souffrir contre le Bayern, mais le PSG s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée. Paris devient le premier club français à disputer trois finales de C1. Marseille et ... Lire la suite

  • L'homme du match Willian Pacho réagit à la qualification du PSG en finale
    L'homme du match Willian Pacho réagit à la qualification du PSG en finale
    information fournie par So Foot 06.05.2026 23:12 

    Pacho c’est la Champions League. Grâce à son match nul 1-1 face au Bayern Munich (6-5 sur la double confrontation), le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour sa deuxième finale de Ligue des champions d’affilée . La bande de Luis Enrique affrontera Arsenal le 30 ... Lire la suite

  • Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale
    Le PSG éteint le Bayern et retourne en finale
    information fournie par So Foot 06.05.2026 22:59 

    Il n'y aura pas eu neuf buts, cette fois, mais dans une demi-finale retour animée, le PSG ne s'est pas fait retourner par le Bayern après le but rapide d'Ousmane Dembélé (1-1). La réponse très tardive de Harry Kane n'aura pas empêché le champion d'Europe de rejoindre ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank