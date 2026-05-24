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Pour la dernière de Griezmann, l'Atlético coule à Villarreal
information fournie par So Foot•24/05/2026 à 23:04
Pour la dernière de Griezmann, l'Atlético coule à Villarreal
Villarreal 5-1 Atlético de Madrid
Buts : Parejo (30
e
, SP), Pérez (34
e
et 54
e
), Mikautadze (40
e
) et Gueye (45
e
) pour Villarreal // Pubill (43
e
) pour l’Atlético
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