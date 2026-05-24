Mamelodi s'adjuge la Ligue des champions africaine
Rabat 1-1 Mamelodi
Buts : Hrimat (40 e ) pour Rabat // Mokoena (45 e +7) pour Mamelodi
Dix ans plus tard.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Mamelodi s'adjuge la Ligue des champions africaine
Buts : Hrimat (40 e ) pour Rabat // Mokoena (45 e +7) pour Mamelodi
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