Vaccins contre le Covid: Bruxelles va conclure un accord avec CureVac

COVID: BRUXELLES VA CONCLURE UN ACCORD AVEC CUREVAC BRUXELLES (Reuters) - La Commission européenne donnera mardi son accord à un accord avec la firme allemande de biotechnologie CureVac pour l'acquisition de jusqu'à 405 millions de doses de son vaccin potentiel contre le Covid-19, a annoncé lundi la présidente de l'exécutif bruxellois, Ursula von der Leyen. "Je suis heureuse d'annoncer un nouvel accord. Demain (mardi), nous autoriserons un nouveau contrat pour garantir un autre vaccin Covid-19 pour les européens", a-t-elle dit. CureVac a bénéficié de fonds européens pour mettre au point son vaccin. La Commission a déjà conclu des accords de ce type avec AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sanofi et Pfizer. Les discussions engagées avec Moderna, qui a annoncé lundi que son candidat vaccin contre le Covid-19 était efficace à 94,5%, pourraient aboutir bientôt. (Francesco Guarascio; version française Henri-Pierre André)

