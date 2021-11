Vaccination contre le Covid-19 : qui est concerné par la dose de rappel ?

Depuis le 1er septembre, la campagne de rappel vaccinal contre le Covid-19 est lancée. « La 5e vague démarre de façon fulgurante », a déclaré à plusieurs reprises le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. C’est une véritable course contre la montre qui s’installe alors que ressurgissent les craintes d’une surcharge hospitalière. En moyenne calculée sur 7 jours (ce qui en donne une vision plus fidèle), le nombre de cas quotidiens a quasiment doublé en une semaine : il était à plus de 17 000 samedi, contre près de 9 500 le samedi précédent. Cela représente une progression de 81 %. Le calendrier de la troisième dose, ou dose de rappel, commence à être dévoilé.

Qui est concerné ?

Les résidents d’Ehpad et d’unités de soins longue durée (USLD).Les personnes de 65 ans et plus.Les personnes ayant reçu un vaccin Janssen. Un rappel avec un vaccin à ARNm est recommandé à partir de 4 semaines après la 1re injection – pour les plus de 30 ans.Les personnes présentant des comorbidités augmentant le risque de forme grave.Les personnes sévèrement immunodéprimées (qui ont déjà reçu trois doses et vont en recevoir une quatrième, selon la HAS).Les proches (de plus de 18 ans) de personnes immunodéprimées.Les professionnels de santé, l’ensemble des salariés du secteur de la santé et du secteur médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les... Lire la suite sur LePoint.fr