Vacances de Noël : la billetterie ouvrira le 4 octobre

Il sera possible de commander ses billets de train pour Noël dès le mois d'octobre. Selon le site de la SNCF, relayé par BFMTV, la vente commencera mercredi 4 octobre. Concernant les trains Inoui et Intercités, les billets seront disponibles pour la période entre le 10 décembre et le 9 janvier 2024. Pour la suite de la nouvelle année, les billets seront en vente progressivement entre janvier et février 2024.

Mais pour les Ouigo, il sera possible de réserver jusqu'à l'été : la SNCF prévoit de mettre en vente les billets du 10 décembre au 5 juillet 2024. Seule exception, les vacances de février.Comment la SNCF maquille ses statistiques de ponctualité Lors de cette pause hivernale, la billetterie ouvrira le 15 novembre pour des dates allant du 10 février au 24 mars 2024. La SNCF a annoncé mettre en place une alerte de réservation par e-mail. Elle recommande également d'acheter l'aller et le retour séparément si le trajet retour est en dehors des dates de circulation.