Utrecht saisit le TAS après le match contre l'OL
Cette fois, John Textor n’y est pour rien.
La victoire de l’OL sur la pelouse d’Utrecht (0-1) lors de la première journée de Ligue Europa peut-elle être remise en cause ? Le club néerlandais compte bien gagner sur le terrain administratif. Ce jeudi, il a ainsi fait appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS) afin de protester contre la présence de Rachid Ghezzal sur la pelouse.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
