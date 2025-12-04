Manchester United piétine encore contre West Ham
Manchester United 1-1 West Ham
Buts : Dalot (58 e ) pour les Red Devils // Magassa (83 e ) pour les Hammers
Comme un air de déjà vu.…
