Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA2020: La sénatrice de Californie Kamala Harris colistière de Biden Reuters • 11/08/2020 à 23:10









USA2020: LA SÉNATRICE DE CALIFORNIE KAMALA HARRIS COLISTIÈRE DE BIDEN WASHINGTON (Reuters) - Etoile montante du parti et détractrice de la politique migratoire de Donald Trump, première femme noire à avoir été élue sénatrice de Californie, Kamala Harris a été choisie mardi comme colistière par Joe Biden en vue de la présidentielle de novembre. "Joe Biden peut réunir le peuple américain parce qu'il a passé sa vie à se battre pour nous. Comme président, il construira une Amérique à la hauteur de nos idéaux", a-t-elle écrit sur Twitter quelques dizaines de minutes après l'officialisation de Joe Biden. Kamala Harris s'était présentée à la primaire démocrate avant de jeter l'éponge et d'apporter son soutien à Joe Biden. Elue pour la première fois au Sénat en 2016, Kamala Harris, âgée de 55 ans, est la fille de parents nés en Jamaïque et en Inde. Elle s'est forgée une image nationale lors des audiences houleuses de confirmation de Brett Kavanaugh, choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême. Les deux candidats feront leur première apparition publique mercredi à Wilmington, dans le Delaware, Etat dont Joe Biden a longtemps été sénateur. (Lisa Lambert et Timothy Ahmann; version française Nicolas Delame)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.