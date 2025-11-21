USA-Williams (Fed) estime possible de réduire les taux à court terme

La Réserve fédérale américaine (Fed) peut encore réduire ses taux d'intérêt "à court terme" sans mettre en péril son objectif d'inflation, a déclaré vendredi le président de la Fed de New York, John Williams.

Ces propos ont incité les traders à renforcer leurs paris en faveur d'une réduction des taux d'intérêt le mois prochain.

"Je considère que la politique monétaire est modérément restrictive (...) Par conséquent, je pense qu'il est encore possible de procéder à un nouvel ajustement à court terme de la fourchette cible du taux des fed funds afin de rapprocher l'orientation de la politique de la fourchette neutre et de maintenir ainsi l'équilibre entre la réalisation de nos deux objectifs", a-t-il dit lors d'un événement organisé par la Banque centrale du Chili.

Les investisseurs ont ensuite modifié les prix des contrats liés au taux de référence de la Fed pour refléter une probabilité de près de 60% d'une réduction d'un quart de point lors de la réunion des 9 et 10 décembre.

Si les progrès en matière d'inflation sont "temporairement bloqués", les prix augmentant bien au-delà de l'objectif de 2% de la Fed, John Williams dit s'attendre à ce que les pressions diminuent au fur et à mesure que l'impact des droits de douane se répercutent sur l'économie.

Dans le même temps, le marché du travail semble s'assouplir, le taux de chômage ayant augmenté en septembre pour atteindre 4,4%, un niveau comparable à celui des années précédant la pandémie, "lorsque le marché du travail n'était pas en surchauffe", a-t-il déclaré.

Cependant, certains présidents d'autres antennes régionales de la Fed s'opposent à toute nouvelle baisse tant qu'il n'est pas certain que l'inflation restera supérieure à l'objectif fixé.

La présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, a appelé vendredi à maintenir le taux directeur inchangé "pendant un certain temps", afin que la banque centrale évalue dans quelle mesure le niveau actuel des coûts d'emprunt freine l'économie.

Susan Collins, son homologue de la Fed de Boston, a pour sa part estimé que la politique monétaire était appropriée dans un contexte économique résilient, laissant entendre qu'elle restait sceptique quant à la nécessité de réduire à nouveau les taux le mois prochain.

(Reportage Howard Schneider, avec Michael S. Derby et Ann Saphir ; version française Diana Mandia, édité par Kate Entringer)