USA-Waller favori pour la présidence de la Fed-Bloomberg

(.)

par Devika Madhusudhanan Nair et Ann Saphir

Le gouverneur de la Réserve fédérale (Fed), Christopher Waller, apparaît comme le candidat favori pour prendre la présidence de la banque centrale, rapporte jeudi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

Christopher Waller a rencontré des membres de l'équipe de Donald Trump, qu'il a impressionnés, indique Bloomberg, précisant que le gouverneur n'a pas encore rencontré le président américain.

Un porte-parole de la Fed n'a pas souhaité faire de commentaire.

"Le président Trump continuera à nommer les personnes les plus compétentes et les plus expérimentées pour tenir sa promesse de redonner sa prospérité à l'Amérique", a déclaré le porte-parole de la Maison blanche Kush Desai.

"À moins que cela ne vienne du président Trump lui-même, cependant, toute discussion sur les décisions relatives au personnel doit être considérée comme pure spéculation", a-t-il ajouté.

L'actuel président de la Fed Jerome Powell, dont le mandat s'achève en mai 2026, subit depuis plusieurs mois un feu nourri de critiques de la part de Donald Trump, qui lui reproche de ne pas baisser les taux d'intérêt.

Fin juillet, la Fed a maintenu le taux des "fed funds", optant pour le statu quo pour la cinquième réunion consécutive.

Le choix de Donald Trump pour remplacer Jerome Powell sera examiné de près, alors que la capacité du patron de la Fed à résister aux pressions politiques et garantir l'indépendance de la banque centrale est jugée cruciale par les économistes.

Lors de la dernière réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC), Christopher Waller s'est prononcé en faveur d'une baisse des taux d'intérêt, mettant en avant la faiblesse du marché du travail et rejetant le scénario d'une poussée inflationniste avec les nouveaux droits de douane américains.

D'après Bloomberg, le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, et l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, restent parmi les candidats pressentis pour remplacer Jerome Powell. Ils ont tous deux exprimé leur soutien à une baisse des taux d'intérêt.

(Rédigé par Devika Nair, avec la contribution d'Ann Saphir et Andrea Shalal ; version française Blandine Hénault)