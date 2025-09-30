USA-Vers un "shutdown" de l'administration, faute d'accord budgétaire au Congrès

Les Etats-Unis se préparent mardi à la perspective d'une fermeture partielle de l'administration fédérale, alors que républicains et démocrates ne semblent pas en mesure de parvenir à un accord budgétaire pour éviter une paralysie fédérale à compter de minuit (mercredi 04h00 GMT).

Il est attendu qu'un texte de financement provisoire soit à nouveau présenté au vote du Sénat, contrôlé par les pairs républicains du président Donald Trump. Rien n'indique toutefois que ce projet de loi, qui a connu un premier échec à la chambre haute, soit cette fois-ci approuvé.

Les démocrates veulent modifier le texte pour prolonger au-delà de la fin de l'année des remboursements de soins de santé pour des millions d'Américains. Les républicains estiment que cette question doit faire l'objet de débats distincts.

Si les républicains sont majoritaires dans les deux chambres du Congrès, ils ont besoin d'au moins sept voix démocrates pour faire adopter le texte budgétaire au Sénat.

En parallèle, les agences fédérales ont communiqué des plans précis dans l'hypothèse d'un 'shutdown', avec la fermeture de bureaux de recherche scientifique, de services à la clientèle et d'autres activités n'étant pas jugées "essentielles". Des milliers de fonctionnaires seraient renvoyés chez eux.

Par ailleurs, des compagnies aériennes ont prévenu que la paralysie de l'administration fédérale pourrait avoir un impact sur le rythme du trafic aérien. Le département américain du Travail a déclaré pour sa part qu'il ne publierait pas, le cas échéant, son rapport mensuel sur l'emploi, prévu vendredi.

Les démocrates ont cherché à semer la discorde entre Donald Trump et ses alliés au Congrès, déclarant que le président républicain a montré lundi, lors d'une réunion à la Maison blanche, son intérêt pour l'extension de crédits permettant de réduire les coûts de soins de santé pour 24 millions d'Américains.

"ENTRE LES MAINS DU PRÉSIDENT"

"Que nous évitions ou non un 'shutdown' est entre les mains du président", a déclaré à l'issue de cette réunion le chef de file de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer.

Le vice-président J.D. Vance a confirmé que les démocrates ont effectué certaines propositions "raisonnables" durant les discussions organisées à la Maison blanche, tout en leur reprochant de faire peser la menace d'une paralysie de l'administration pour parvenir à leurs fins.

Un quelconque accord de dernière minute au Sénat devra être également approuvé par la Chambre des représentants, dont la prochaine séance est prévue seulement mercredi - soit après l'expiration des financements actuels.

La perspective de 'shutdown' est devenue routinière à Washington, illustration de travaux politiques de plus en plus dysfonctionnels ces dernières années, même si les différends budgétaires au Congrès ont souvent été résolus à la dernière minute.

Le dernier 'shutdown' remonte à fin 2018. Il avait duré 35 jours, à cheval sur 2019, au cours du premier mandat de Donald Trump. Il résultait d'une querelle sur l'immigration entre élus républicains et démocrates.

L'incertitude est d'autant plus grande à l'heure actuelle que Donald Trump est disposé à faire fi des lois budgétaires votées par le Congrès.

Il a également menacé d'étendre la "purge" de l'administration fédérale qu'il a entreprise depuis son retour au pouvoir en janvier dernier - le président républicain a demandé au printemps aux agences fédérales d'envisager le licenciement des salariés "non-essentiels" qui seraient contraints de rester chez eux en cas de 'shutdown'.

(Rédigé par Richard Cowan et Bo Erickson, avec la contribution de David Morgan et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)