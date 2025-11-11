USA-Une issue au "shutdown" se dessine après un vote budgétaire au Sénat

Le Sénat américain a approuvé lundi soir un projet de loi de financement temporaire de l'administration fédérale destiné à sortir du "shutdown" le plus long de l'histoire des Etats-Unis, mettant fin à des semaines d'impasse lors desquelles des centaines de milliers d'employés fédéraux n'ont pas été payés, des aides alimentaires pas versées et le trafic aérien perturbé.

Avec le soutien de la quasi-totalité des sénateurs républicains et de huit sénateurs démocrates, le compromis scellé et approuvé la veille lors d'un vote procédural a été adopté par 60 voix contre 40 à la chambre haute du Congrès.

Ce texte, qui prévoit le financement des opérations de l'administration fédérale jusqu'au 30 janvier prochain, est désormais envoyé à la Chambre des représentants, contrôlée par les républicains.

Le 'speaker' de la chambre basse, Mike Johnson, a exprimé son intention qu'un vote soit organisé dès mercredi pour envoyer le texte au président Donald Trump pour promulgation.

Si les pairs républicains de Donald Trump disposent d'une majorité étroite au Sénat, celle-ci est insuffisante pour faire adopter des textes majeurs. Les élus démocrates réclamaient que le projet de loi de financement temporaire comporte la garantie que des remboursements de soins de santé devant prendre fin en décembre seraient prolongés pour des millions d'Américains.

Une telle mesure ne figure pas dans l'accord convenu la veille par plusieurs sénateurs démocrates ayant rompu les rangs avec leur parti dans les négociations au Congrès. Il a été décidé qu'un vote sur cette question aurait lieu le mois prochain, sans aucune garantie sur son issue.

Le texte approuvé par le Sénat interdit aux agences fédérales de licencier des employés jusqu'au 30 janvier prochain, ce qui constitue une victoire pour les organisations syndicales et leurs alliés, et retarde les efforts de Donald Trump pour "purger" les effectifs de l'administration fédérale.

Entré lundi dans son 41e jour, le "shutdown" a notamment contraint des centaines de milliers d'employés fédéraux au chômage technique, retardé les aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et provoqué de fortes perturbations dans le trafic aérien aux Etats-Unis.

Nombre d'élus démocrates ont constaté avec mécontentement les tractations menées par une poignée d'entre eux avec les républicains, alors même que le parti avait enregistré une semaine plus tôt des victoires électorales de premier plan lors des premiers scrutins organisés depuis le début du second mandat de Donald Trump en janvier dernier.

"Nous pensions pouvoir faire plus", a déclaré Dick Durbin, sénateur de l'Illinois qui occupe le deuxième rang dans la hiérarchie des démocrates à la chambre haute du Congrès. "La fermeture du gouvernement semblait une bonne opportunité pour nous diriger vers de meilleures politiques. Cela n'a pas fonctionné", a-t-il ajouté.

Un sondage Reuters/Ipsos réalisé fin octobre montrait que 50% des Américains blâmaient les républicains pour le "shutdown", tandis que 43% des personnes interrogées imputaient cette situation aux démocrates.

(Richard Cowan, Andy Sullivan et Nolan D. McCaskill, avec la contribution de Katharine Jackson, Jasper Ward, David Shepardson, Courtney Rozen et Trevor Hunnicutt; version française Jean Terzian)