USA-Un incident impliquant des matières dangereuses signalé au Pentagone

Des équipes de pompiers ont été envoyées jeudi au Pentagone pour un incident impliquant des matières dangereuses, ont déclaré sur X les services de secours du comté d'Arlington, en Virginie, où se situe le siège du département américain de la Défense.

Tous les accès au bâtiment ont été verrouillés et les employés ont été évacués de plusieurs étages, rapporte CNN.

(Doina Chiacu, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)