USA-Un homme reconnu coupable d'avoir voulu assassiner Trump condamné à la perpétuité
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 18:50

Ryan Routh, reconnu coupable d'avoir tenté d'assassiner Donald Trump moins de deux mois avant l'élection présidentielle américaine de 2024, en se cachant dans des buissons d'un parcours de golf en Floride muni d'un fusil semi-automatique, a été condamné mercredi à une peine de prison à perpétuité.

Les procureurs avaient requis la réclusion à perpétuité pour Ryan Routh, 59 ans, qui avait choisi d'assurer sa propre défense lors de son procès, à l'issue duquel il a été reconnu coupable en septembre dernier de cinq chefs d'accusation.

Ryan Routh avait demandé à la juge floridienne Aileen Cannon, nommée par Donald Trump, de prononcer une peine de 27 ans de détention, niant toute intention d'assassiner Trump et exprimant son désir de recevoir des soins psychologiques lors de sa détention.

(Reportage Jack Queen; version française Jean Terzian, édité par Kate Entringer)

Donald Trump
