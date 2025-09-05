Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
USA-Trump veut que le Pentagone soit renommé "département de la Guerre"
05/09/2025
Donald Trump va
signer vendredi un décret destiné à lancer le processus de
changement de nom du département de la Défense, que le président
américain veut rebaptiser "département de la Guerre", a déclaré
jeudi un représentant de la Maison blanche.
(Nandita Bose et Idrees Ali; version française Jean Terzian)
