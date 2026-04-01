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USA-Trump s'adressera à la nation mercredi sur l'Iran-Maison blanche
information fournie par Reuters•01/04/2026 à 02:15
Le président américain
Donald Trump s'adressera mercredi soir à la nation à 21h00
(01h00 GMT jeudi) afin d'apporter de nouvelles informations sur
l'Iran, a annoncé la porte-parole de la Maison blanche, Karoline
Leavitt, sur le réseau social X.
(Ismail Shakil, rédigé par Christian Martinez; version
française Camille Raynaud)
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