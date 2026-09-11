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USA-Trump n'a pas de regrets pour la guerre en Iran
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 02:41
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par Kanishka Singh

Le président américain Donald Trump a déclaré qu'il n'avait aucun regret concernant le déclenchement de la guerre en Iran, malgré l'effet que le conflit pourrait avoir sur les élections de mi-mandat aux Etats-Unis.

"Je ne crois pas aux 'regrets'", a dit Donald Trump lors d'une interview à Fox News diffusée jeudi. "Si je devais le refaire, je ferais exactement la même chose."

Le locataire de la Maison blanche a réfuté l'idée selon laquelle le conflit contrariait et démoralisait certains de ses partisans.

"Je ne pense pas qu'ils soient démoralisés. Je crois qu'ils sont très fiers que je ne laisse pas l'Iran avoir l'arme nucléaire", a-t-il dit.

Donald Trump a de nouveau affirmé que le conflit prendrait fin immédiatement après les élections de mi-mandat, en novembre prochain.

"Cela se terminera la nuit suivant les élections", a-t-il dit.

(Kanishka Singh à Washington; version française Camille Raynaud)

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