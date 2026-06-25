USA-Trump lance les célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis

par Nandita Bose et Trevor Hunnicutt

Le président américain Donald Trump a lancé mercredi les célébrations du 250e anniversaire des Etats-Unis avec un rassemblement politique.

Le début des festivités, qui doivent durer 16 jours, est marqué par la polémique suscitée par son style de gouvernance clivant et ses efforts pour réformer Washington.

Donald Trump a cherché à utiliser l'événement organisé au National Mall de Washington pour vanter un pays dont il s'attribue souvent le mérite d'avoir rétabli la grandeur.

"Alors que nous sommes à la veille du 250e anniversaire de l'indépendance, je suis ravi d'annoncer que l'Amérique est de retour", a déclaré Donald Trump devant des milliers de personnes.

Le National Mall était paré de décorations patriotiques, notamment de drapeaux américains et de pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Freedom 250" ("Liberté 250" en français).

Des avions militaires survolaient régulièrement les lieux, notamment un bombardier furtif B-2 encadré de quatre avions de chasse F-35.

Dans un discours de moins de 30 minutes, le locataire de la Maison blanche a évoqué l'histoire et rendu hommage à l'anniversaire de l'indépendance des Etats-Unis, avant d'entonner son refrain habituel sur ses réalisations, allant de la victoire dans la guerre contre l'Iran à la prospérité économique.

"Nous donnons le coup d'envoi du plus inoubliable des anniversaires qu'aucun pays ait jamais vu", a dit Donald Trump. "Oh, vous allez vous régaler."

Cet événement a mis en évidence la manière dont Donald Trump a brouillé la frontière entre commémoration officielle et événement de campagne, en réinventant une fête populaire au coeur de la capitale fédérale comme un des rassemblements qui ont marqué sa présidence.

(Avec Jarrett Renshaw à Washington, rédigé par Trevor Hunnicutt et Daniel Trotta; version française Camille Raynaud)