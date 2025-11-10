USA-Trump gracie Giuliani et d'autres soutiens accusés d'avoir tenté d'invalider la présidentielle de 2020

(.)

Le président Donald Trump a gracié son ancien avocat et ex-maire de New York Rudy Giuliani ainsi que des dizaines d'autres soutiens accusés d'avoir tenté de manipuler les résultats de l'élection présidentielle de 2020, remportée par Joe Biden, a annoncé lundi un responsable du département américain de la Justice.

Ce geste, qui bénéficie à 77 personnes, est largement symbolique car la grâce présidentielle ne s'applique en théorie qu'aux personnes accusées de crimes fédéraux, ce qui n'est pas le cas.

Il met fin à "une grave injustice nationale" et poursuit "le processus de réconciliation nationale", affirme Donald Trump dans un texte daté de vendredi et publié lundi sur le réseau X par le haut fonctionnaire chargé de superviser les grâces présidentielles, Ed Martin.

La porte-parole de la Maison blanche, Karoline Leavitt, a défendu lundi cette initiative, affirmant que contester une élection est "la pierre angulaire de la démocratie".

Le président américain avait été inculpé pour complot présumé visant à rechercher de faux grands électeurs soutenant ses déclarations fallacieuses de victoire en 2020, lorsque le démocrate Joe Biden a été élu à la Maison blanche.

Mais l'affaire a été classée l'an dernier après l'élection de Donald Trump pour un nouveau mandat, en raison de l'impossibilité de poursuivre un président en exercice.

Plusieurs États américains, dont l'Arizona, la Géorgie, le Wisconsin et le Nevada, ont également enquêté sur le stratagème présumé des grands électeurs, et certains ont engagé des poursuites. Aucune poursuite judiciaire n'a été décidée au niveau fédéral.

