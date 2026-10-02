USA-Trump en campagne avant les élections de mi-mandat

(Actualisé avec détails)

par Bo Erickson

Le président américain Donald Trump a entamé jeudi une campagne éclair de 32 jours en vue des élections de mi-mandat, dans le but de soutenir les candidats républicains alors que son parti se bat pour conserver ses majorités au Congrès.

Donald Trump souhaite incarner la campagne du parti pour les élections et prévoit de se rendre dans plusieurs circonscriptions disputées, alors que certains candidats républicains ne savent pas si cela leur sera ou non favorable.

Certains candidats se montrent en effet de plus en plus prêts à prendre leurs distances avec le président républicain sur des sujets qui irritent les électeurs, notamment la guerre en Iran et le développement des centres de données.

Le locataire de la Maison blanche a entamé sa tournée dans des bastions républicains en se rendant jeudi au Texas et dans l'Oklahoma.

"Faites comme si je me présentais s'il vous plaît", a dit Donald Trump lors d'un rassemblement à Durant, dans l'Oklahoma.

A son arrivée au Texas, Donald Trump avait déclaré que ses visites en Oklahoma jeudi et en Alabama vendredi constituaient des marques de "respect" envers les Etats qui avaient soutenu ses trois candidatures à la Maison blanche.

Au cours d'un discours de 55 minutes prononcé dans une usine de camions à Peterbilt, dans le nord du Texas, Donald Trump a déclaré qu'il se consacrait pleinement à la campagne des républicains pour les élections de mi-mandat.

"Partout où je me rends, nous gagnons", a-t-il déclaré, ajoutant à propos de son programme de campagne: "Je m'y investis corps et âme comme jamais auparavant."

Le Texas fait partie des huit Etats où le scrutin pour le renouvellement du Sénat américain est jugé disputé. Le candidat républicain Ken Paxton, procureur général de l'Etat, devrait apparaître aux côtés du président lors d'un événement organisé au nord de Dallas, a indiqué son équipe de campagne.

Après son étape au Texas, le Donald Trump s'est rendu en voiture à Durant, dans le sud de l'Oklahoma, les conditions météorologiques ayant obligé l'avion présidentiel à rester au sol.

Dans l'Oklahoma, le président américain a fait part de son inquiétude quant aux scrutins dans certains Etats.

"Nous sommes inquiets pour le Michigan. Nous sommes inquiets pour le Texas. Nous sommes inquiets pour plusieurs Etats", a-t-il dit, appelant la foule à encourager leurs amis résidant dans d'autres Etats à aller voter.

Donald Trump ira vendredi dans l'Alabama avant de poursuivre sa route samedi vers l'Ohio. Il se rendra lundi dans le Nebraska, où les scrutins pour la Chambre des représentants et le Sénat s'annoncent serrés.

(Avec Jacob Bogage)