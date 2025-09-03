USA-Trump annonce qu'il va déployer la Garde nationale à Chicago

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi qu'il allait déployer la Garde nationale pour lutter contre la criminalité à Chicago (Illinois), troisième plus grande ville des Etats-Unis, une décision à même de provoquer une bataille juridique avec les autorités locales.

S'exprimant à la Maison blanche devant les journalistes, Donald Trump a déclaré: "Nous allons y aller. Je ne sais pas quand, mais nous allons y aller".

Depuis son retour au pouvoir en janvier dernier, Donald Trump cherche à élargir les prérogatives de l'armée sur le sol américain, des efforts que les détracteurs dénoncent comme une expansion dangereuse du pouvoir exécutif qui pourrait engendrer des tensions entre l'armée et les citoyens ordinaires.

Il a déjà ordonné plus tôt cette année le déploiement de la Garde nationale à Los Angeles et dans la capitale fédérale Washington afin d'y lutter contre le crime et l'immigration clandestine.

Le président américain a signé un éventail de décrets destinés à réaliser nombre de ses promesses politiques, comme la lutte contre l'immigration, la "purge" de l'administration fédérale, ou encore la fin des programmes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI).

Le maire de Chicago a immédiatement condamné mardi l'annonce de Donald Trump. "Il veut juste sa propre police secrète pour mener des 'coups publicitaires' à chaque fois que sa cote de popularité dans les sondages chutera, à chaque fois que les rapports sur l'emploi montreront une économie en stagnation, à chaque fois qu'il aura besoin d'une nouvelle distraction pour ses échecs", a dit Brandon Johnson aux journalistes.

Plus tôt dans la journée, un juge fédéral a interdit à l'administration Trump d'utiliser l'armée pour lutter contre la criminalité en Californie - une décision qui ne s'applique pas aux autres Etats américains.

