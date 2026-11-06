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USA-Stephen Miller remplace Susie Wiles comme chef de cabinet
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 20:04

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Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que son chef de cabinet adjoint, Stephen Miller, remplacerait dès lundi l'actuelle cheffe de cabinet, Susie Wiles.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, Donald Trump a qualifié Stephen Miller de "l'un de mes conseillers les plus fiables" et a salué le travail de Susie Wiles, qui a accompli "un travail remarquable".

(Bharghav Acharya; version française Nicolas Delame)

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